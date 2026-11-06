Sembrerebbe un'altra giornata complicata nei cieli europei: due voli, uno diretto a Lisbona da Roma e un altro da Praga verso la capitale italiana, sono stati oggetto di nuovi allarme bomba. Per il primo sono in corso le verifiche dopo essere atterrato nella capitale portoghese. Il secondo è stato dirottato a Venezia dopo che la torre di controllo di Fiumicino ha ricevuto una segnalazione anonima. Ma non solo: le minacce si sono allargate anche ai media. In Irlanda, infatti, sono state evacuate varie redazioni dopo la ricezione di varie e-mail che contenevano allarmi su possibili attacchi dinamitardi.