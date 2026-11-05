Atterraggi d'emergenza
Otto allarmi bomba in pochi minuti: dirottati voli Dublino-Roma e Malpensa-Varsavia | Helsinki-Roma scortato dai caccia | Allerte scattate da mail in italiano
Nelle ultime ore diverse segnalazioni hanno fatto scattare i protocolli di sicurezza. In volo anche i caccia italiani. L'allarme scattato da mail in italiano
Sono almeno otto gli allarmi bomba scattati nella mattinata di giovedì 5 novembre nei cieli dEuropa. Tra questi, coinvolti anche due voli diretti in Italia e uno partito dal nostro Paese. In particolare un Airbus A320 della Aer Lingus in volo da Dublino a Roma è stato dirottato verso l'aeroporto francese di Évreux, in Normandia. Un volo Wizz Air decollato da Malpensa e diretto a Varsavia è stato invece dirottato su Vienna e su un volo Helsinki-Roma, atterrato a Fiumicino, dopo essere stato scortato da jet dell'Aeronautica Militare. Per quest'ultimo e per il Dublino-Roma, l'allarme sarebbe scattato a partire da un'unica mail anonima scritta in italiano e con oggetto "segnalazione minaccia".
La mail inviata
Il messaggio di posta elettronica sarebbe arrivato agli indirizzi di Aeroporti di Roma e di altre società dello scalo romano. Sono in corso indagini della polizia postale e della Polaria per far luce sulla vicenda. Anche nei giorni scorsi delle mail in italiano avevano annunciato la presenza di ordigni su due voli Ryanair in arrivo nella Capitale.
Volo diretto a Roma dirottato in Francia
L'aeromobile, partito da Dublino alle 6.25, è tornato indietro mentre si trovava sopra l'Essonne, a sud di Parigi. Dopo aver emesso il codice "Squawk 7700", che indica emergenze a metà volo e chiede un aiuto immediato, ha effettuato diversi giri in aria prima di risalire verso nord e virare nuovamente verso sud in direzione della base aerea di Évreux, in Normandia. L'aviazione militare francese ha fatto sapere che i suoi caccia si sono levati in volo "per accompagnare l'aereo" che è stato "dirottato e scortato". Una volta a terra, i 151 passeggeri sono sbarcati in sicurezza.
Allarme bomba su aereo Wizz Air decollato da Malpensa
È atterrato all'aeroporto di Vienna un Airbus A321 della compagnia Wizz Air decollato alle 7 dall'aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi e diretto a Varsavia, dirottato sulla capitale austriaca "a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo", come ha precisato la stessa compagnia aerea.
"Wizz Air conferma che il volo odierno Milano Malpensa-Varsavia (W4 6387) è stato dirottato a Vienna a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo. Il dirottamento è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio", si legge in una nota della compagnia ungherese.
Falso allarme bomba su volo Helsinki-Roma
Ai due precedenti si è aggiunto un terzo presunto allarme bomba su un volo Finnair da Helsinki, destinato e regolarmente atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 9:30 scortato da jet dell'Aeronautica Militare. Sono state attivate le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia. L'allarme, dopo gli accertamenti, si è rivelato infondato, come riferito all'emittente finlandese "Yle" da Stiina Tuunanen, responsabile della comunicazione di Finnair. Le operazioni di controllo, secondo quanto si è appreso da fonti aeroportuali, si sono svolte con regolarità e senza impatti sull'operatività dello scalo.
Gli otto voli coinvolti
In totale, sarebbero almeno nove i voli in tutta Europa oggetto di allarmi bomba, di questi uno rientrato in tempo. Oltre a quelli già citati, ci sarebbe un volo Varsavia-Bruxelles (ma l'allerta è poi rientrata), due voli verso Copenaghen e tre verso la Bulgaria. Di questi ultimi, due provenivano da Copenaghen e Madrid e sono atterrati a Sofia. Un terzo arrivava da Londra ed è atterrato a Plovdiv. Le autorità stanno conducendo verifiche per risalire all'origine delle minacce. Rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti.
I falsi allarmi bomba degli ultimi giorni
Una decina di voli in Europa sono stati presi di mira da falsi allarmi bomba in settimana, 4 di queste allerte riguardavano voli Ryanair: uno da Manchester a Murcia, in Spagna, un Lisbona-Roma, un Dublino-Roma e un Dublino-Sofia.