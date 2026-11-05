Sono almeno otto gli allarmi bomba scattati nella mattinata di giovedì 5 novembre nei cieli dEuropa. Tra questi, coinvolti anche due voli diretti in Italia e uno partito dal nostro Paese. In particolare un Airbus A320 della Aer Lingus in volo da Dublino a Roma è stato dirottato verso l'aeroporto francese di Évreux, in Normandia. Un volo Wizz Air decollato da Malpensa e diretto a Varsavia è stato invece dirottato su Vienna e su un volo Helsinki-Roma, atterrato a Fiumicino, dopo essere stato scortato da jet dell'Aeronautica Militare. Per quest'ultimo e per il Dublino-Roma, l'allarme sarebbe scattato a partire da un'unica mail anonima scritta in italiano e con oggetto "segnalazione minaccia".