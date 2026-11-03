Falso allarme bomba a Fiumicino, due aerei Ryanair scortati dai caccia | In tutto 7 i voli segnalati nei cieli europei

Mattinata di terrore nei cieli di mezza Europa, da Roma a Sofia, passando per Spagna e Polonia. Si sono alzati in volo anche i caccia nei due casi dei voli diretti a Fiumicino. Ma in totale gli allarmi bomba su aerei passeggeri sono stati 7 e si sono rivelati tutti falsi. Il pericolo è partito dallo scalo Leonardo Da Vinci, dopo la segnalazione anonima arrivata via mail che denunciava la presenza di due ordigni esplosivi a bordo di due voli Ryianair in arrivo nella Capitale. E i caccia dell'Aeronautica Militare li hanno scortati. Fino al sospiro di sollievo: le verifiche sugli aeromobili segnalati, sui passeggeri e sui loro bagagli hanno dato esito negativo. A Roma come negli altri aeroporti. Perché, in contemporanea, lo stesso allarme scattava anche in altre città di Spagna, Polonia e Bulgaria. Uno dei due voli coinvolti a Sofia era partito dall'aeroporto bergamasco di Orio al Serio. L'ipotesi che prende sempre più corpo, dunque, è che gli episodi siano collegati a una stessa matrice. La ricostruzione di cosa è accaduto in questo martedì di paura ad alta quota.