Allarme bomba su un volo Tel Aviv-Vienna, aereo dirottato da jet militare in Bulgaria

Al momento dell'allarme, a bordo del volo erano presenti 51 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Secondo i media, sarebbe stato proprio uno degli assistenti di volo a "segnalare di aver ricevuto una segnalazione anonima riguardo a una minaccia". In particolare alla presenza di un "oggetto sospetto nella cabina dell'aereo". A quel punto sarebbe intervenuto l'esercito bulgaro, che ha disposto l'atterraggio di emergenza del velivolo a Sofia.