Allarme bomba su un volo Tel Aviv-Vienna, aereo dirottato da jet militare in Bulgaria

Era oltre la metà del suo tragitto da Tel Aviv a Vienna quando un allarme bomba ha costretto un volo dell'Austrian Airlines a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Sofia, in Bulgaria. A riferirlo i media locali, in particolare la tv di Stato bulgara Bnt. Durante l'allerta, un jet dell'aeronautica militare hanno scortato l'aereo fino alla pista. Tutti i passeggeri sono sbarcati in sicurezza.
La segnalazione anonima e l'oggetto sospetto
Al momento dell'allarme, a bordo del volo erano presenti 51 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Secondo i media, sarebbe stato proprio uno degli assistenti di volo a "segnalare di aver ricevuto una segnalazione anonima riguardo a una minaccia". In particolare alla presenza di un "oggetto sospetto nella cabina dell'aereo". A quel punto sarebbe intervenuto l'esercito bulgaro, che ha disposto l'atterraggio di emergenza del velivolo a Sofia.