Nigeria, aereo decollato da Abuja perde il portellone in volo

Secondo quanto comunicato dal Nigerian Safety Investigation Bureau (NSIB), l'organismo nigeriano incaricato delle indagini sulla sicurezza aeronautica, il velivolo è decollato da Abuja giovedì pomeriggio con destinazione Lagos. Pochi minuti dopo la partenza, a 3 miglia nautiche dall'aeroporto e a un'altitudine di 3.500 piedi (circa 1.070 metri), l'equipaggio ha lanciato un "mayday", la chiamata internazionale di emergenza, dopo che una porta dell'aereo si era staccata. Il comandante ha riportato il jet all'aeroporto di partenza, dove l'atterraggio è avvenuto circa 22 minuti dopo il decollo. A bordo si trovavano nove persone: tre membri dell'equipaggio e sei passeggeri.