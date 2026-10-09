Volo Flydubai, la procura emiratina: "Copilota voleva strage come quella dell'11 settembre"

Il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, Hamad Al Shamsi, ha annunciato che l'indagine sull'incidente del 30 settembre che ha coinvolto il volo FlyDubai FZ1073, diretto a Tel Aviv da Dubai, ha rivelato che il copilota omanita dell'aereo aveva ordito un complotto terroristico per causare numerose vittime all'aeroporto israeliano. Il sospettato - 29 anni - si sarebbe ispirato agli attentati dell'11 settembre 2001 e avrebbe deciso di intraprendere una carriera nell'aviazione proprio per compiere un'operazione simile.