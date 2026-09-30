FlyDubai, l'arrivo del volo sostitutivo all'aeroporto di Tel Aviv dopo la grande paura

È atterrato intorno alle 18 (ora italiana) all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv il volo sostitutivo di FlyDubai che in mattinata era stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita dopo una lite nella cabina di pilotaggio che si sospetta possa essere stato un tentato attacco terroristico. I circa 180 passeggeri a bordo stanno bene, nonostante lo shock e il terrore vissuto nei concitati minuti del dirottamento. Sulle piste dell'aeroporto sono sopraggiunte anche diverse ambulanze per prestare assistenza ai viaggiatori.