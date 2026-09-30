i passeggeri stanno bene

FlyDubai, l'arrivo del volo sostitutivo all'aeroporto di Tel Aviv dopo la grande paura

Sulle piste del Ben Gurion sono sopraggiunte anche diverse ambulanze per prestare assistenza ai viaggiatori

30 Set 2026 - 18:36
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È atterrato intorno alle 18 (ora italiana) all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv il volo sostitutivo di FlyDubai che in mattinata era stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita dopo una lite nella cabina di pilotaggio che si sospetta possa essere stato un tentato attacco terroristico. I circa 180 passeggeri a bordo stanno bene, nonostante lo shock e il terrore vissuto nei concitati minuti del dirottamento. Sulle piste dell'aeroporto sono sopraggiunte anche diverse ambulanze per prestare assistenza ai viaggiatori.

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