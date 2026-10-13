Selma Blair arrestata, l'avvocato: "Aveva battuto la testa e non aveva assunto i suoi farmaci"

L'avvocato della Blair, Shawn Barnes, ha dichiarato in tribunale che la sua assistita - che si proclama innocente - aveva preso il volo dopo aver trascorso molte ore sul set, era caduta e aveva battuto la testa in aereo e non aveva assunto i farmaci. Si trovava in una situazione di emergenza medica, ha affermato Barnes che ha dichiarato al giudice Indira Kahn che non si è trattato di un’aggressione intenzionale. La signora Blair ha saltato diverse dosi di… un potente farmaco che controlla gravi sintomi neurologici", ha aggiunto, sottolineando che l’attrice soffre di sclerosi multipla (SM). Barnes ha inoltre affermato che Selma "ha battuto la testa" durante il volo.