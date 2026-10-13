Selma Blair arrestata, l'avvocato: "Aveva battuto la testa e non aveva assunto i suoi farmaci"

Lunedì sera Selma Blair è comparsa davanti al Tribunale penale del Queens per rispondere a due accuse diverse di aggressione: per aver preso ripetutamente a calci in testa un agente di polizia e aver aggredito un'infermiera. A Selma è stato ordinato di tenere le manette durante la comparizione in aula, nonostante le richieste dei suoi avvocati di farle rimuovere. La doppia aggressione è avvenuta dopo che l'attrice è stata arrestata all'Aeroporto Internazionale John F. Kennedy di New York in seguito di un presunto scatto d'ira a bordo di un aereo che avrebbe causato anche il ferimento di due assistenti di volo.
"Ha battuto la testa"
L'avvocato della Blair, Shawn Barnes, ha dichiarato in tribunale che la sua assistita - che si proclama innocente - aveva preso il volo dopo aver trascorso molte ore sul set, era caduta e aveva battuto la testa in aereo e non aveva assunto i farmaci. Si trovava in una situazione di emergenza medica, ha affermato Barnes che ha dichiarato al giudice Indira Kahn che non si è trattato di un’aggressione intenzionale. La signora Blair ha saltato diverse dosi di… un potente farmaco che controlla gravi sintomi neurologici", ha aggiunto, sottolineando che l’attrice soffre di sclerosi multipla (SM). Barnes ha inoltre affermato che Selma "ha battuto la testa" durante il volo.
"La signora Blair è salita a bordo di questo volo dopo essere stata sul set e aver lavorato per lunghe ore e in modo estenuante nei giorni precedenti al volo", ha detto. "Inoltre, a un certo punto, durante il volo, si è verificato un incidente in cui la signorina Blair è effettivamente caduta e ha battuto la testa. Questi fattori, uniti all’altitudine, hanno provocato uno stato di grave confusione e disorientamento".
Rilasciata su cauzione
Selma Blair è stata rilasciata dopo aver pagato la cauzione. Durante l’udienza, il giudice Kahn ha fissato la cauzione di Selma a 20.000 dollari in contanti e 60.000 dollari in fideiussione. L’attrice ha versato immediatamente la cauzione in contanti ed è stata rilasciata. Le è stato inoltre ordinato di tenersi lontana dall’infermiera che avrebbe preso a calci con violenza al petto mentre veniva trasportata in ospedale. L’attrice di "Legally Blond" dovrà presentarsi nuovamente in tribunale nel gennaio 2027. Se condannata, rischia da due a sette anni di reclusione.