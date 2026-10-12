Selma Blair fermata dopo il caos su un volo Delta: avrebbe morso un'assistente di volo e tentato di aprire una porta

L'attrice americana Selma Blair, nota per i suoi ruoli in "Cruel Intentions" e "La rivincita delle bionde", è stata fermata dalla polizia dopo essere stata accusata di aver aggredito due assistenti di volo durante un viaggio da Los Angeles a New York. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica 11 ottobre, a bordo di un aereo della Delta Air Lines. Secondo quanto comunicato dalla Port Authority di New York e New Jersey, gli agenti sono intervenuti quando il velivolo era già arrivato al gate dell'aeroporto internazionale John F. Kennedy. La 54enne è stata presa in custodia dalle autorità. In seguito, sia lei sia uno dei membri dell'equipaggio coinvolti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.