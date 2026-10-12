Selma Blair fermata dopo il caos su un volo Delta: avrebbe morso un'assistente di volo e tentato di aprire una porta

L'attrice americana Selma Blair, nota per i suoi ruoli in "Cruel Intentions" e "La rivincita delle bionde", è stata fermata dalla polizia dopo essere stata accusata di aver aggredito due assistenti di volo durante un viaggio da Los Angeles a New York. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica 11 ottobre, a bordo di un aereo della Delta Air Lines. Secondo quanto comunicato dalla Port Authority di New York e New Jersey, gli agenti sono intervenuti quando il velivolo era già arrivato al gate dell'aeroporto internazionale John F. Kennedy. La 54enne è stata presa in custodia dalle autorità. In seguito, sia lei sia uno dei membri dell'equipaggio coinvolti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.
Le accuse: morsi e pugni
A ricostruire alcuni dei momenti più concitati è il sito americano TMZ, secondo il quale Blair avrebbe sferrato un pugno a un'assistente di volo e morso un altro membro dell'equipaggio. L'attrice avrebbe inoltre cercato di aprire una porta dell'aereo mentre il velivolo era ancora in crociera, prima di essere immobilizzata. Sempre secondo TMZ, gli scatti di furia sarebbero proseguiti dopo l'atterraggio: Blair avrebbe colpito con dei calci alla testa un agente durante il trasporto in ambulanza e successivamente aggredito un'infermiera in ospedale.
"Un'emergenza medica"
Un rappresentante di Blair ha riferito a diversi organi di informazione che l'attrice avrebbe avuto un'emergenza medica durante il volo, circostanza che, secondo il portavoce, avrebbe provocato il comportamento incriminato. Sulla vicenda ha aperto un'indagine l'Fbi. Il Federal Bureau of Investigation di New York ha confermato di essere stata informato dalla polizia aeroportuale di una possibile aggressione a bordo dell'aereo.
Il precedente del 2016 su un volo dal Messico
Non è la prima volta che Blair finisce al centro delle cronache per un episodio a bordo di un aereo. Nel 2016 l'attrice si era pubblicamente scusata per alcune dichiarazioni pronunciate a bordo di un volo da Cancún a Los Angeles. In quell'occasione aveva spiegato di aver assunto alcol insieme a farmaci, una combinazione che, secondo il suo racconto, le aveva provocato una perdita di coscienza e di memoria.
La carriera e l'annuncio della malattia
Blair ha raggiunto la notorietà tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila grazie a film come "Cruel Intentions" (1999) e "La rivincita delle bionde" (2001). Nel 2018 ha reso pubblica la diagnosi di sclerosi multipla e negli anni successivi si è impegnata nella sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità. Nel 2023 ha partecipato alla Casa Bianca, insieme all'allora presidente Joe Biden, a un evento per l'anniversario dell'Americans with Disabilities Act (legge statunitense che vieta le discriminazioni contro le persone con disabilità).