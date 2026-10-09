"Mi hai donato i sei anni più profondi, divertenti, significativi e intensi della mia vita", scrive l'attrice sui social, ripercorrendo il tempo trascorso insieme al suo inseparabile compagno. Poi il ricordo degli ultimi momenti, segnati dalla sofferenza e dalla consapevolezza di doverlo lasciare andare: "Hai lottato come un drago fino alla fine, ma poi mi hai guardata e mi hai detto 'Mamma sono stanco'".