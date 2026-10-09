Matilde Gioli in lutto per la morte del cane Kalel: "Se ne va una parte della mia anima"
L'attrice, 37 anni, saluta il suo inseparabile amico a quattro zampe dopo sei anni insieme: "Non ero pronta a vivere senza di te, mi sanguina il cuore"
Matilde Gioli e il cane Kalel © Instagram @matildegioli
"Non ero pronta per questo dolore. Ero pronta per tante altre cose ma non per questo". Con queste parole Matilde Gioli, 37 anni, ha annunciato sui social la morte del suo amato cane Kalel, che le è stato accanto negli ultimi sei anni. L'attrice gli ha dedicato una lunga e commovente lettera d'addio su Instagram, accompagnata da una fotografia che lo ritrae sulla spiaggia. Un messaggio pieno d'amore, in cui Gioli racconta quanto il suo inseparabile amico a quattro zampe le abbia cambiato la vita.
L'ultimo saluto a Kalel: "Hai lottato come un drago"
"Mi hai donato i sei anni più profondi, divertenti, significativi e intensi della mia vita", scrive l'attrice sui social, ripercorrendo il tempo trascorso insieme al suo inseparabile compagno. Poi il ricordo degli ultimi momenti, segnati dalla sofferenza e dalla consapevolezza di doverlo lasciare andare: "Hai lottato come un drago fino alla fine, ma poi mi hai guardata e mi hai detto 'Mamma sono stanco'".
Matilde Gioli, il cui vero nome è Matilde Lojacono, non ha spiegato quali problemi di salute abbiano portato alla morte del cagnolino, ma dalle sue parole emerge il racconto di una battaglia affrontata fino all'ultimo. Un addio che arriva dopo sei anni trascorsi insieme, durante i quali Kalel è stato una presenza costante nella vita dell'attrice, accompagnandola nei viaggi e condividendo con lei i piccoli momenti della quotidianità.
Matilde Gioli e il rapporto con Kalel
Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, Gioli riflette anche su quanto il rapporto con Kalel l'abbia aiutata a crescere. "Credo che tu sia venuto su questo mondo con la precisa missione di rendermi migliore e aiutarmi a crescere", scrive rivolgendosi direttamente a Kalel.
"L'hai fatto amore mio, grazie a te ho scoperto di avere una forza che non mi sarei mai sognata", prosegue l'attrice, immaginando che Kalel abbia deciso di lasciarsi andare soltanto quando l'ha sentita pronta ad affrontare la vita senza di lui: "Temo che tu abbia mollato proprio perché hai sentito che io potevo camminare da sola".
Il dolore dell'attrice: "Vorrei tornare indietro nel tempo"
Il post sui social si conclude con il racconto del vuoto lasciato dalla perdita del piccolo amico a quattro zampe. "Sappi che non ero pronta a vivere senza di te. Mi sta sanguinando il cuore e vorrei tornare indietro nel tempo solo per poterti ancora sentir respirare sul mio petto", scrive Matilde Gioli. "Grazie Kalel per quello che hai fatto per me, con te muore una parte della mia anima", scrive infine Gioli, prima di dedicargli un ultimo pensiero: "Ora riposa tranquillo e corri sulle spiagge come ti piace tanto fare".
Il dolore per la perdita di un animale
Non solo Matilde Gioli. Nel settembre 2025 anche Lewis Hamilton aveva raccontato il dolore per la morte del suo bulldog Roscoe, rinunciando persino ad alcuni test con la Ferrari per trascorrere con lui gli ultimi momenti. Più recentemente, la sciatrice Lindsey Vonn ha dovuto salutare il suo cane Leo senza potergli stare accanto, perché ricoverata in ospedale dopo l'incidente alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sono storie accomunate da un dolore spesso difficile da spiegare a chi non ha mai avuto un animale domestico: quello di perdere un compagno di vita, una presenza costante che negli anni diventa parte integrante della propria famiglia.