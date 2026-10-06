La situazione è cambiata con il passare dei mesi. Ad agosto Cristina si è accorta che Super Nano tendeva a tenere la testa leggermente inclinata verso destra. Il pelo lungo rendeva inizialmente il problema poco evidente, ma la proprietaria ha comunque deciso di portarlo dal veterinario. Durante quella prima visita era presente il sostituto del veterinario abituale, che aveva prescritto al cane cortisone e vitamine del gruppo B. Nelle settimane successive, però, la postura della testa è rimasta invariata e l'inclinazione ha iniziato a influenzare anche il modo di camminare dell'animale.