Cristina Plevani ha condiviso con i suoi follower un momento di forte apprensione legato a Super Nano, il suo cane di 13 anni. L'ex vincitrice del Grande Fratello ha deciso di mostrare sui social alcune immagini dell'animale per raccontare i cambiamenti che ha notato nelle ultime settimane. Una situazione che, con il passare del tempo, l'ha spinta a rivolgersi nuovamente al veterinario.
Nel suo racconto, Plevani ricorda che già lo scorso anno erano comparsi alcuni episodi particolari. In un paio di occasioni, infatti, Super Nano aveva iniziato improvvisamente a urlare e piangere senza una causa evidente. Inizialmente Cristina aveva pensato che potesse trattarsi di un dolore alle articolazioni, anche perché gli episodi tendevano a risolversi spontaneamente dopo pochi minuti.
Il video sui social
La situazione è cambiata con il passare dei mesi. Ad agosto Cristina si è accorta che Super Nano tendeva a tenere la testa leggermente inclinata verso destra. Il pelo lungo rendeva inizialmente il problema poco evidente, ma la proprietaria ha comunque deciso di portarlo dal veterinario. Durante quella prima visita era presente il sostituto del veterinario abituale, che aveva prescritto al cane cortisone e vitamine del gruppo B. Nelle settimane successive, però, la postura della testa è rimasta invariata e l'inclinazione ha iniziato a influenzare anche il modo di camminare dell'animale.
Nel filmato condiviso con i follower si vede Super Nano mentre cammina con la testa inclinata da un lato e mostra un'andatura poco stabile, Plevani non nasconde la propria apprensione e, attraverso il post, ha voluto condividere non soltanto la difficoltà del momento, ma anche l'affetto che la lega da anni al suo cane.
Super Nano ha 13 anni
È ormai un cane anziano, anche se Cristina Plevani sottolinea come i 13 anni non rappresentino necessariamente un'età così avanzata per un animale. Il cambiamento osservato nell'ultimo mese e mezzo, però, è ciò che maggiormente la preoccupa. Per questo la conduttrice e personaggio televisivo sta seguendo con attenzione l'evoluzione della situazione.
Dalla tv al racconto sui social
Cristina Plevani è diventata famosa nel 2000, quando conquistò la vittoria nella prima edizione italiana del Grande Fratello. Nel 2025 è tornata protagonista di un reality show, vincendo anche L'Isola dei Famosi.