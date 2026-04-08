Matilda De Angelis racconta di un periodo in cui uscire di casa era diventato difficile. L'ansia, non riconosciuta, cresceva fino a diventare ingestibile. "Non ero ancora in grado di gestire quel sentimento, mi schiacciava, anche se lo respingevo. Sono una persona molto spaventata dal dolore, non voglio dire come tutti, perché non è vero che lo sono tutti alla stessa maniera", dice. La svolta è arrivata con la psicoterapia, che le ha permesso di dare un nome a quel disagio e, soprattutto, di accettarlo.