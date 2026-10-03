© Getty
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Per due anni hanno protetto il loro legame dagli sguardi indiscreti, lasciando che fossero poche immagini rubate a raccontare una storia nata lontano dai riflettori. Ora, però, per Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu sarebbe arrivato il momento dell'addio. A riferirlo è Voici, secondo cui la relazione sarebbe terminata alla fine dell'estate dopo un periodo vissuto con grande discrezione. Nessuno dei due ha commentato pubblicamente la notizia.
Al centro della rottura ci sarebbe una questione profondamente personale: il desiderio di allargare ancora la famiglia. Charlotte Casiraghi, già madre di Raphaël, avuto da Gad Elmaleh, e Balthazar, nato dal matrimonio con Dimitri Rassam, avrebbe voluto un altro figlio. Nicolas Mathieu, padre di Oscar, 13 anni, non avrebbe invece condiviso lo stesso progetto, anche alla luce della sua esperienza di genitore. Sempre secondo Voici, proprio questa diversa visione del futuro avrebbe progressivamente incrinato il rapporto fino alla separazione.
L'incontro tra i due era sembrato all'epoca quasi inevitabile: da una parte la filosofia, passione coltivata da Charlotte, laureata alla Sorbona; dall'altra la letteratura di uno degli scrittori francesi più apprezzati, vincitore del Prix Goncourt nel 2018 con "E i figli dopo di loro". La loro relazione era stata rivelata nel 2024, dopo la separazione di Charlotte da Rassam, e nei mesi successivi erano arrivati anche momenti pubblici insieme.
La coppia aveva persino adottato insieme un cane, Pepito, e lo scorso aprile aveva reso più evidente il rapporto durante un'uscita al Masters 1000 di Montecarlo. Per un periodo, sui magazine francesi, si era parlato persino di possibili nozze. Poi qualcosa è cambiato. Resta una delle ultime fotografie pubbliche di una storia che sembrava costruita sull'incontro tra due mondi affini.
Oggi Charlotte Casiraghi guarda avanti anche attraverso la filosofia: il suo libro La fêlure ha accompagnato una nuova fase della sua vita pubblica. E forse, ancora una volta, sarà proprio la riflessione a darle le parole per raccontare ciò che nella vita privata preferisce mantenere nel silenzio.
© IPA | Charlotte Casiraghi tra gli ospiti della sfilata di Chanel Haute Couture autunno inverno 2026-2027 alla Paris Fashion Week
© IPA | Charlotte Casiraghi tra gli ospiti della sfilata di Chanel Haute Couture autunno inverno 2026-2027 alla Paris Fashion Week