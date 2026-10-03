Per due anni hanno protetto il loro legame dagli sguardi indiscreti, lasciando che fossero poche immagini rubate a raccontare una storia nata lontano dai riflettori. Ora, però, per Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu sarebbe arrivato il momento dell'addio. A riferirlo è Voici, secondo cui la relazione sarebbe terminata alla fine dell'estate dopo un periodo vissuto con grande discrezione. Nessuno dei due ha commentato pubblicamente la notizia.