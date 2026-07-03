L'attrice vive circondata dai suoi cavalli, Nadador e Cricchetto, ai quali riconosce un ruolo importante nella sua crescita personale. "Con loro non puoi fingere", svela. "Se sbaglio o sono indecisa me lo fanno capire subito". Un linguaggio fatto di piccoli gesti che le ha insegnato calma, pazienza e rispetto, qualità che oggi ha fatto sue e custodisce dentro e fuori dal set.