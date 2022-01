Matilde Gioli, fuga in Messico con il fidanzato Alessandro

Centellina le foto ma la vacanza in Messico di Matilde Gioli con il fidanzato Alessandro Marcucci non passa inosservata. L’attrice molto amata e seguita dal pubblico regala pochi scorci, ma tanto basta per far sognare i fan. “L’amore si scopre amando” scrive postando il primo bacio appassionato in spiaggia. “Buone vibrazioni” è invece la didascalia della foto in costume immersa nella natura.

Insieme ad Alessandro Marcucci, istruttore di equitazione, la Gioli condivide l’amore per la natura, per gli animali, per l’avventura. Sono partiti insieme per l’ennesimo viaggio, questa volta in Messico. Matilde e Alessandro hanno visitato Cenote Ik Kil, un’oasi naturale dello Yucatan per via dell’immenso cratere che la roccia ha creato nei secoli all’interno del quale le piante crescono rigogliose. L’attrice ha posato in costume da bagno e con il suo fisico mozzafiato e lo sguardo irresistibile ha conquistato i fan. Poi via verso nuove location tutte da ammirare.

Leggi Anche Matilde Gioli in uno scatto bollente, il capezzolo è a vista

Durante l’avventura Oltreoceano, la coppia è apparsa innamorata, felice e ben collaudata. Del resto, Matilde Gioli in una recente intervista ha detto del fidanzato Alessandro: “Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”.

Matilde Gioli in uno scatto bollente, il capezzolo è a vista Instagram 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Matilde Gioli Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 Instagram 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci