Matilde Gioli: "Succede a tutti di essere lasciati, ma alcuni modi sono più traumatici di altri"

Matilde Gioli ha poi proseguito con parlando della delusione che si prova in questa fase di una relazione: "Mi metterai a cercarlo ovunque - ha detto -, di sicuro mi domanderei in continuazione perché. Dicono che una reazione sia comune per tutti: quando vieni ghostato subito inizia a mettere in dubbio il tuo valore. E se quello di provare ad essere gentili con se stessi è un consiglio che mi piace dare sempre vale ancora di più in queste situazioni". Matilde Gioli ha poi voluto dare un consiglio ai telespettatori: "Forse bisogna lasciar scivolare via quel bisogno di trovare una risposta - ha sottolineato -, sapere a tutti i costi, passarci attraverso proprio come si fa al cinema. Dall'altra parte sono un’attrice mica una psicoterapeuta. Ma ricordatevi che il ghosting non definisce voi perché definisce chi lo fa, non chi lo riceve e già il giorno successivo può essere quello giusto per iniziare a dare il meglio di voi a chi lo merita davvero".