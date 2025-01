Matilde Gioli: "Risulto fredda con chi amo di più"

"Mentre non ho problemi ad abbracciare e baciare tutti quanti, c'è qualcosa che mi porta a essere più rigida quando amo follemente qualcuno", confida l'attrice che vuole darsi del tempo per approfondire questo suo lato caratteriale. "In fondo avverto una paura", aggiunge. Interviene quindi Asia Argento che conferma come anche lei con sua madre ha avuto difficoltà a esprimere affetto. "Nella mia generazione c'era meno tatto", spiega la regista.