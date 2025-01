Asia Argento: "Mi piacerebbe morire sul palcoscenico"

Sugli inizi che l'hanno spinta a intraprendere la carriera nel mondo del cinema, Asia Argento spiega l'esigenza di cercare un "amore incondizionato" da parte del pubblico. "L'amore del pubblico è basato semplicemente su quello che si è e diventa come una droga", spiega l'attrice figlia del regista Dario Argento. "In realtà durante una carriera ci sono picchi di popolarità e altri in cui le acque sono calme, il segreto è riuscire a recitare il più a lungo possibile".