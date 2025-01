"Uomini e Donne", Martina De Ioannon sulla scelta di Ciro Solimeno: "Ho visto le sue fragilità"

"All'inizio ho detto a Maria De Filippi che nessun ragazzo mi aveva colpita in particolare, poi ho avuto modo di conoscerli meglio", spiega Martina che dopo diversi mesi ha ridotto la scelta finale tra Ciro e Gianmarco Steri, ora nuovo tronista. "Ho scelto Ciro che è più giovane di me perché ho visto una differenza di vissuto e di carattere. Rispetto a Gianmarco che è introverso lui è più spigliato ed estroverso, proprio come me", afferma l'ex tronista che ammette di essere rimasta colpita positivamente anche dalle fragilità mostrate dal corteggiatore campano.