Daniele Scardina e la fede: "Prima di ogni match mi inginocchiavo per pregare"

Nonostante il grave malore che lo ha colpito al termine di un allenamento in palestra a Buccinasco (Milano), Daniele Scardina spiega il forte legame che ancora oggi coltiva con i guantoni. "La boxe mi ha insegnato a crescere e a lavorare duro per ottenere qualsiasi cosa", dice l'ex pugile che poi mostra un tatuaggio dedicato alla fede realizzato mentre si trovava a New York. "Prima di ogni match mi inginocchiavo per ringraziare Dio", rivela.