Stefano Bettarini in lacrime per la morte del padre Mauro: "Era il mio primo allenatore"

Nel corso dell'intervista, Stefano Bettarini racconta come i due figli Nicolò e Giacomo, avuti dalla conduttrice Simona Ventura siano riusciti ad arrivare la vigilia di Natale in tempo per salutare il nonno. E sul rapporto con la ex moglie con il quale ha divorziato nel 2008 afferma: "Ho vissuto la fine del matrimonio come un lutto perché avevo l'esempio dei miei genitori. Oggi il nostro rapporto è fatto di alti e bassi, lei rimane la madre dei miei figli e per questo la rispetterò sempre poi purtroppo le strade si separano e ognuno vive con la propria coscienza", aggiunge.