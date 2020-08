Matilde Gioli, ricordi di un topless al mare Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Avrebbe voluto diventare medico, poi ha iniziato una promettente carriera da attrice, cominciata con il “battesimo” di Paolo Virzì ne “Il capitale Umano”. Matilde Gioli ha ricordato pochi giorni fa il suo ingresso nel mondo del cinema: “Ero talmente avulsa dal cinema che non sapevo nemmeno che faccia avesse Virzì. Il giorno del provino sono arrivata in ritardo e con il casco in testa, mi sono avvicinata a quello che secondo me non poteva essere Paolo Virzì e gli ho chiesto se poteva indicarmi quale fosse il regista che non lo sapevo. Ovviamente stavo parlando proprio con Virzì”. La laurea in filosofia l’ha aiutata a rimanere sempre agganciata alla realtà e così dopo aver interpretato 17 personaggi, sa che alla fine di un film non si riesce a salutare subito un ruolo, ci sono le emozioni.

Bella e sensuale, la Gioli sa che il bell’aspetto aiuta nella vita, ma spera che anche i social insegnino a non affidarsi solo ai canoni che tendono a uniformare tutti. “Ogni individuo è bello perché è unico, non c’è nel mondo un’altra persona uguale a noi. Accettiamo le nostre imperfezioni, valorizziamoci” ha consigliato durante una serata dedicata ai film a Lecco.

