Vip in libertà: si mettono in topless, ma aggirano la censura

C’è chi si scatta un selfie, chi si lascia immortalare dal compagno, chi si mette in posa per uno shooting, ma nessuna rinuncia alla bellezza integrale. Le vip riscoprono il topless sui social e aggirano la censura coprendosi il seno con le mani, con un cappello o semplicemente voltandosi all’obiettivo. Grazie al vedo-non vedo l’immaginazione dei follower corre veloce, così come i like. Da Alessandra Ambrosio a Clizia Incorvaia, passando per Cristina Marino, Eva Riccobono, Ana Laura Ribas, Tina Kunakey e molte altre.

La neomamma Cristina Marino si mette a bordo piscina con addosso solo un paio di slip. Lo stesso fa l’ironica Ana Laura Ribas che sceglie un cappello personalizzato per il suo scatto hot. Alessandra Ambrosio regala immagini bollenti in giardino con il seno tra l’erba coperto da un fiore. A nascondere il décolleté di Clizia Incorvaia al mare ci pensa il suo Paolo Ciavarro. Scatti bollenti quelli di Tina Kunakey e Mariana Rodriguez che tengono il seno tra le mani. Un piccolo scorcio di pelle nuda anche per Elisabetta Gregoraci che gioca col cappello nascondendo il topless, eppure addosso ha solo un paio di short.



Eva Riccobono è la più audace: col suo bel pancione si lascia immortalare dal marito Matteo Ceccarini in piscina completamente nuda. Anche Naike Rivelli non si nasconde e per le sue sessioni di yoga sceglie la libertà totale. Scatti dal mare per la ex velina Giulia Arena, a bordo piscina per Belen Rodriguez, in giardino per Francesca Cipriani e davanti allo specchio per Chiara Biasi.



Chiara Ferragni toglie il reggiseno nella vasca all’aperto, ma senza Fedez non si leva gli slip, mentre Ludmilla Radchenko per il suo anniversario con Matteo Viviani nella spa sfodera il nude-look. Immagini piccanti per Dayane Mello e Antonella Mosetti, mezzo busto ad alto tasso erotico sui social per Francesca Sofia Novello e il buongiorno senza reggiseno di Taylor Mega è imperdibile. Sfoglia la gallery e guarda tutte le vip col seno scoperto…

