Antonella Mosetti hot per i follower: seno nudo tra le mani

Antonella regala ai fan un topless rovente e i commenti (anche piccanti) si sprecano: "Mi fai sognare", "Togli quelle mani", "Ti voglio", "Sei sempre al top" scrivono in molti. Ma foto del genere, inevitabilmente, attirano anche molte critiche: "Sei una mamma", "Copriti, hai quasi 50 anni", "Non è un bel vedere", le fanno notare alcuni. Ma lei, che ha un corpo perfettamente scolpito e lo sa bene, alle frecciatine non fa mai caso e continua a mostrarsi sui social più provocante che mai.

Ne è passato di tempo da quando la Mosetti sgambettava con le amiche e colleghe nello studio di "Non è la Rai". Da ragazzina acqua e sapone si è trasformata in una sex bomb. Su Instagram gioca con la sensualità, regalando ai follower scatti roventi, in abitini attillatissimi, in bikini o in lingerie e le curve bombastiche sempre in primo piano.

