Antonella Mosetti senza freni, ecco la sua fase 2… pezzi

“Non vedo l’ora di rivedere il mio dottore” annuncia in una storia social dopo aver posato in due pezzi provocanti. Inizia così la Fase 2 di Antonella Mosetti che da Roma regala siparietti incandescenti anche in isolamento. Il dottore a cui fa riferimento è il suo dermatologo e chirurgo estetico: “A cui affido la mia pelle e che si prende cura della mia bellezza” dice facendo smorfie e ammiccamenti.

Nel passato televisivo di Antonella Mosetti ci sono due stagioni del programma “Non è la Rai”, quando era una ragazzina, e una edizione del Grande Fratello Vip nel 2016 insieme alla figlia Asia. Ora il suo palcoscenico è social e dal suo profilo regala emozioni forti ai follower tra pose audaci, look azzardati e movenze sensuali e al limite della censura.

Non c’è limite al suo sex appeal. La Mosetti ammicca dalla città eterna usando il suo appartamento come scenario di un film a luci rosse. Negli ultimi scatti, post-lockdown, indossa un due pezzi striminzito che non contiene le sue forme prorompenti. Infatti, il seno sguscia in abbondanza, tanto che alcuni fan ironici scrivono: “Hai sbagliato taglia”.

