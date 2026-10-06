© Instagram | Kim Kardashian
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Nel corso di una recente intervista, l'imprenditrice ha parlato del lungo periodo vissuto da single e della vita in famiglia con quattro bambini
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Kim Kardashian racconta gli anni da single che hanno preceduto l'amore con Lewis Hamilton. In un'intervista a Style, il magazine del Sunday Times, l'imprenditrice e star dei reality, 45 anni, è tornata sul periodo seguito alla separazione da Kanye West: "Sono stata davvero single per cinque anni. Ed è stato bellissimo. Ho potuto concentrarmi sui miei figli e sui progetti in cui volevo davvero essere coinvolta". Ha anche parlato di come ha fatto a gestire la presenza in casa di quattro bambini di età diverse.
Nessuna fretta, nessun vuoto da riempire. "Non mi sentivo vuota. Sentivo di aver bisogno del mio tempo. Volevo guarire completamente e lavorare su me stessa", ha spiegato. "Non ero pronta ad aprirmi, non ci pensavo nemmeno. L'universo lavora per te quando glielo permetti". Nel conto, però, Kim tralascia una parentesi: prima di Hamilton c'è stata la storia con il comico Pete Davidson, durata nove mesi e chiusa nell'agosto 2022.
Una parte importante di quel periodo è stata dedicata ai suoi quattro figli, avuti con Kanye West: North, 13 anni, Saint, 10, Chicago, 8, e Psalm, 7. Kardashian ha raccontato anche come riesca a conciliare la maternità con i numerosi impegni professionali. Per occuparsi dei bambini, Kim ha cinque tate: una è sempre in servizio, mentre le altre quattro si alternano. L'aiuto, però, non significa rinunciare alla presenza nella vita quotidiana dei figli. La star ha spiegato di accompagnarli ogni giorno a scuola, andarli a riprendere e cenare con loro. "Credo di essere una madre abbastanza severa, a metà strada", ha raccontato, sottolineando allo stesso tempo di essere "estremamente paziente e amorevole". I figli possono ancora dormire nel suo letto quando ne hanno voglia e ogni sera Kim legge loro dei libri.
Il rapporto con i quattro bambini resta quindi centrale nella vita di Kardashian, anche mentre la sua carriera continua a essere particolarmente intensa. Di recente ha ricordato anche quanto possa essere impegnativo seguire i figli nelle loro attività sportive. I suoi due maschi avevano provato a giocare a baseball, insieme alla fase in cui volevano sperimentare diversi sport. Dopo una giornata trascorsa al campo, però, Kim ha ammesso di aver capito che per loro sarebbe stato meglio dedicarsi ad altre discipline. "Tanto rispetto per i genitori dei giocatori di baseball", ha detto, riferendosi alle lunghe ore richieste da questo sport.
Quando la conversazione si sposta sul pilota di Formula 1, 41 anni, la risposta è gentile ma netta: "Con tutto il rispetto, preferirei di no". A parlare, del resto, sono le immagini. I due sono stati accostati per la prima volta a febbraio 2026, dopo un incontro romantico a Parigi. Poi una vacanza a Tokyo con i quattro figli di lei, i giri in bicicletta per Londra e Kim ai box del Gran Premio di Monaco.
L'ufficialità è arrivata ad aprile, con un video pubblicato da Hamilton: loro due a bordo di un'auto d'epoca per le strade di Tokyo. L'ultima uscita risale al 19 settembre a Los Angeles, alla serata inaugurale del Lucas Museum of Narrative Art. In un video diffuso da E! News, dopo un bacio, Kim pulisce dalle labbra del compagno le tracce del suo rossetto.
Proprio i bambini sono stati protagonisti anche di alcuni momenti della relazione con Hamilton. A marzo Kardashian aveva condiviso immagini della vacanza a Tokyo insieme ai figli e al pilota britannico. In uno dei video mostrava i bambini al teamLab Planets, rivolgendosi a Saint e Psalm mentre giocavano. In un altro momento, Psalm era comparso davanti alla telecamera con alcune carte Pokémon, prima di fare una linguaccia. Le immagini raccontavano così anche un aspetto più familiare della nuova relazione di Kim, al di là delle apparizioni pubbliche insieme a Hamilton.
Kim ha chiesto il divorzio nel 2021, dopo anni di alti e bassi segnati anche dal disturbo bipolare del rapper, oggi 49enne. In un episodio del reality di famiglia, lo sfogo della sorella Khloé sull'ex marito Lamar Odom le ha dato modo di tornare su quella fine: "So cosa vuol dire. Quando non prevedi qualcosa che cambia davvero la personalità di una persona, e non è più la stessa, non puoi riaverla indietro, ma non riesci nemmeno a vivere con la persona nuova". E ancora: "È più dura quando non vuoi che il tuo matrimonio finisca per motivi personali, ma sono le circostanze a imporlo. Quando non c'è altra scelta, è più difficile andare avanti". Cinque anni dopo, quella strada Kim l'ha percorsa tutta.
© Instagram | Kim Kardashian e sorelle irriconoscibili prima dei ritocchi
© Instagram | Kim Kardashian e sorelle irriconoscibili prima dei ritocchi
La centralità dei figli nella sua vita emerge anche dai contenuti che Kardashian condivide sui social. Il mese scorso aveva pubblicato una serie di fotografie del passato dedicate ai quattro bambini, mostrando momenti trascorsi insieme quando erano più piccoli.
Tra le immagini c'era anche North con un coniglio, accanto a Penelope, la figlia di Kourtney Kardashian Barker e Scott Disick. A quelle fotografie Kim aveva accompagnato una riflessione sul tempo che passa: "I giorni sono lunghi, ma gli anni sono brevi". Il post aveva suscitato le reazioni affettuose delle sorelle Khloé e Kylie Jenner.