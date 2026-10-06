Una parte importante di quel periodo è stata dedicata ai suoi quattro figli, avuti con Kanye West: North, 13 anni, Saint, 10, Chicago, 8, e Psalm, 7. Kardashian ha raccontato anche come riesca a conciliare la maternità con i numerosi impegni professionali. Per occuparsi dei bambini, Kim ha cinque tate: una è sempre in servizio, mentre le altre quattro si alternano. L'aiuto, però, non significa rinunciare alla presenza nella vita quotidiana dei figli. La star ha spiegato di accompagnarli ogni giorno a scuola, andarli a riprendere e cenare con loro. "Credo di essere una madre abbastanza severa, a metà strada", ha raccontato, sottolineando allo stesso tempo di essere "estremamente paziente e amorevole". I figli possono ancora dormire nel suo letto quando ne hanno voglia e ogni sera Kim legge loro dei libri.