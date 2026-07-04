Lewis Hamilton a cuore aperto su Kim Kardashian: "Mi rende un uomo felice"

Lewis Hamilton e Kim Kardashian: la loro relazione è ormai ufficiale. Durante un evento con i tifosi a Silverstone, il pilota 41enne, ha fatto una delle sue prime dichiarazioni pubbliche sulla relazione con Kim Kardashian. Ripercorrendo il suo ultimo anno, ha parlato dell'esperienza in Ferrari e, concludendo il suo intervento, ha aggiunto: "E naturalmente... naturalmente, è merito di Kim", lasciando intendere quanto la compagna sia importante nella sua vita privata e professionale. "Mi rende un uomo felice. È fantastico averla avuta qui questo fine settimana e avere il suo sostegno", ha aggiunto.