Lewis Hamilton a cuore aperto su Kim Kardashian: "Mi rende un uomo felice"

Lewis Hamilton e Kim Kardashian: la loro relazione è ormai ufficiale. Durante un evento con i tifosi a Silverstone, il pilota 41enne, ha fatto una delle sue prime dichiarazioni pubbliche sulla relazione con Kim Kardashian. Ripercorrendo il suo ultimo anno, ha parlato dell'esperienza in Ferrari e, concludendo il suo intervento, ha aggiunto: "E naturalmente... naturalmente, è merito di Kim", lasciando intendere quanto la compagna sia importante nella sua vita privata e professionale. "Mi rende un uomo felice. È fantastico averla avuta qui questo fine settimana e avere il suo sostegno", ha aggiunto.
Un anno difficile, ma in crescita
Hamilton ha spiegato che il suo primo anno con la scuderia Ferrari è stato impegnativo. Ha, tuttavia, sottolineato l'ottima accoglienza ricevuta dal team e il fatto che i risultati ottenuti negli ultimi mesi abbiano restituito fiducia e permesso alla squadra di concentrarsi nuovamente sugli obiettivi sportivi. "Il primo anno è stato molto difficile, ma vedere finalmente i risultati dei nostri sforzi ci permette di concentrarci nuovamente sul nostro obiettivo", così ha commentato il pilota.
Come è nata la loro storia
La storia tra Hamilton e Kim Kardashian è, quindi, ormai di dominio pubblico. Dopo mesi di indiscrezioni, partite a febbraio 2026, i due, amici da molto tempo, hanno iniziato a mostrarsi insieme sia sui social sia in occasione di eventi sportivi, diventando una delle coppie più seguite dell'estate. La loro prima apparizione che ha attirato l'attenzione di follower e curiosi è avvenuta durante il Super Bowl, da cui il gossip sulla coppia ha preso definitivamente piede.
Si parla anche di futuro
La Kardashian ha poi presenziato anche al Gran Premio di Monaco, dove era presente con la sorella Khloé a vedere le gare. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, l'imprenditrice starebbe già pensando a progetti a lungo termine per la sua relazione con Hamilton, organizzando anche attività insieme al figlio Saint.