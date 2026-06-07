Kim Kardashian vs Alexandra Leclerc: gara di stile a colpi di look

Kim Kardashian e Alexandra Leclerc: i look a confronto
© Afp | Kim Kardashian star al GP di Monaco di Formula 1
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Kim Kardashian e Alexandra Leclerc protagoniste del GP di Formula 1 di Monaco © IPA
Brat o demure? Kim Kardashian e Alexandra Leclerc hanno rilanciato dai box della Ferrari il dilemma lanciato dalla Gen Z sui social che ha diviso i fashionisti di mezzo mondo. Qual è lo stile vincente? Il primo, vistoso e opulento, o l’opposto, all’insegna di un’eleganza misurata e mai urlata? La risposta dai look sfoggiati dalle ladies dei piloti della casa di Maranello nell’arco del weekend del Gran Premio di Formula 1 a Monaco.
La compagna di Lewis Hamilton ha fatto la sua prima apparizione ufficiale accanto al pilota in occasione di un Gran Premio. E si è subito presa la scena: dal body nero di pizzo con cui ha assistito alle prove all’abito lungo monospalla color sabbia tenue super fasciante, con cui ha messo in mostra tutta la sua femminilità, indossato in occasione della gara.
© Afp | Kim Kardashian star al GP di Monaco di Formula 1
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Star conclamata del paddock è la moglie del collega di scuderia Charles Leclerc. Alexandra ha di nuovo lasciato il segno con i suoi outfit all’insegna di un’eleganza sofisticata ma portabilissima, come dimostra l’abito lungo rosso a pois bianchi. Semplice ma di grande impatto anche il mini abito con strascico bianco brillante, così come l’outfit color avorio dalle lunghe frange di ispirazione anni Venti scelto per assistere alla corsa.