Kim Kardashian vs Alexandra Leclerc: gara di stile a colpi di look

Brat o demure? Kim Kardashian e Alexandra Leclerc hanno rilanciato dai box della Ferrari il dilemma lanciato dalla Gen Z sui social che ha diviso i fashionisti di mezzo mondo. Qual è lo stile vincente? Il primo, vistoso e opulento, o l’opposto, all’insegna di un’eleganza misurata e mai urlata? La risposta dai look sfoggiati dalle ladies dei piloti della casa di Maranello nell’arco del weekend del Gran Premio di Formula 1 a Monaco.