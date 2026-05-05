Uno stile distintivo: come Charles Leclerc sta ridefinendo la mascolinità

Nato e cresciuto a Monte Carlo, ha iniziato a gareggiare nei kart all’età di sette anni, vincendo nel 2011 la Coppa del Mondo Junior. Dopo una rapida ascesa nel mondo delle corse, ha debuttato in Formula 1 nel 2018 e, l’anno successivo, è entrato a far parte della Scuderia Ferrari, diventando il secondo più giovane poleman nella storia di questo sport al Gran Premio del Bahrain. Ad oggi, Charles ha conquistato otto vittorie nei Gran Premi e 52 podi. Figlio di una parrucchiera, due fratelli, è nella famiglia - insieme alla moglie Alexandra e al suo amato bassotto a pelo lungo Leo - che trova il suo equilibrio e può essere davvero sé stesso. Lontano dall’energia e dal glamour della pista, è anche pianista e compositore e dimostra uno spiccato spirito imprenditoriale, investendo in giovani realtà che rispecchiano i suoi valori. Per la maison francese, rappresenterà le linee al alte prestazioni L’Oréal Paris Men Expert e Haircare L’Oréal Paris Elvive & Hairstyling, pensate per accompagnare gli uomini nella cura di sé e nel rafforzamento della propria fiducia.