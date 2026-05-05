CALMA E LEALTÀ

Uno stile distintivo: come Charles Leclerc sta ridefinendo la mascolinità

Il pilota di Formula 1 è considerato un simbolo di resilienza e performance unite anche a sensibilità ed empatia

05 Mag 2026 - 23:19
Charles Leclerc, nuovo Global Ambassador di L’Oréal Paris  © Ufficio stampa

Charles Leclerc, nuovo Global Ambassador di L’Oréal Paris  © Ufficio stampa

Calmo, leale, sempre curioso. Charles Leclerc ha reinterpretato il concetto di forza non attraverso la dimostrazione ma grazie alla coerenza, filtrando il rumore per ascoltare e imparare, anche quando nessuno osserva. Un atleta autentico, che esprime una sicurezza discreta e uno stile personale distintivo. E che ora lo porta a porsi come nuovo riferimento anche della bellezza declinata al maschile. Ma non solo. 

Come Charles Leclerc sta ridefinendo la mascolinità

 Il pilota automobilistico monegasco, attivo in Formula 1 con la Ferrari, è considerato un simbolo di eccellenza, resilienza, performance e modernità, unite anche a sensibilità ed empatia. "Un esempio e una fonte di ispirazione straordinari", spiega Laetitia Toupet, Global President di L'Oréal Paris. Leclerc è stato, perciò, scelto dal brand di bellezza "numero uno al mondo" come suo nuovo Global Ambassador. "Charles non è solo una figura estremamente aspirazionale - aggiunge Laetitia Toupet -, ma incarna anche la nostra convinzione che l’empowerment femminile non sia una battaglia esclusivamente femminile: diventa reale quando uomini e donne si sostengono reciprocamente". 

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Charles Leclerc, un uomo dalla parte delle donne

 Ventotto anni, due fratelli, marito di Alexandra Saint Mleux, figlio di una parrucchiera. "Sono grato di avere donne così forti nella mia vita - rivela lo stesso Charles Leclerc - e sono incredibilmente orgoglioso di entrare a far parte di un brand che sostiene l’empowerment femminile. Credo davvero che la forza degli uomini passi anche dal supporto e dalla condivisione di questa missione".  

Chi è Charles Leclerc

 Nato e cresciuto a Monte Carlo, ha iniziato a gareggiare nei kart all’età di sette anni, vincendo nel 2011 la Coppa del Mondo Junior. Dopo una rapida ascesa nel mondo delle corse, ha debuttato in Formula 1 nel 2018 e, l’anno successivo, è entrato a far parte della Scuderia Ferrari, diventando il secondo più giovane poleman nella storia di questo sport al Gran Premio del Bahrain. Ad oggi, Charles ha conquistato otto vittorie nei Gran Premi e 52 podi. Figlio di una parrucchiera, due fratelli, è nella famiglia - insieme alla moglie Alexandra e al suo amato bassotto a pelo lungo Leo - che trova il suo equilibrio e può essere davvero sé stesso. Lontano dall’energia e dal glamour della pista, è anche pianista e compositore e dimostra uno spiccato spirito imprenditoriale, investendo in giovani realtà che rispecchiano i suoi valori. Per la maison francese, rappresenterà le linee al alte prestazioni L’Oréal Paris Men Expert e Haircare L’Oréal Paris Elvive & Hairstyling, pensate per accompagnare gli uomini nella cura di sé e nel rafforzamento della propria fiducia.

Leo, il bassotto di Charles Leclerc che fa innamorare tutti

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© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux
© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux
© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux

© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux

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