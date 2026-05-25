Alexandra Leclerc, la First lady Ferrari è la nuova fashion icon

Alexandra Leclerc, i best look tra paddock di Formula 1 e red carpet
© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia
© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia
Alexandra Leclerc con il bassotto Leo a Imola © Afp
Altro che wag. Alessandra Leclerc è il vero asso nella manica del pilota monegasco della Formula 1, con cui forma la coppia più glamour del momento. Classe 2001, 25 anni il prossimo 9 giugno, è una storica dell'arte laureata all'École du Louvre. Ha alle spalle anche una carriera da modella e ha lavorato nelle case d'asta di Monte Carlo. Sposata con Charles Leclerc dallo scorso febbraio, con una cerimonia molto intima a Monaco, ha adottato pubblicamente da allora il cognome del marito al posto del suo da nubile, Saint Mleux. Solo su Instagram ha oltre 4 milioni e mezzo di follower. E con una sola risposta a un hater ha dato una lezione di garbo e misura.
Nata a Calais, nel nord della Francia, origini messicane, Alexandra fa coppia con il pilota della Ferrari dal 2022. Hanno ufficializzato la loro relazione l'anno successivo, nel corso di un torneo a Wimbledon. Entrambi piuttosto riservati, la loro eleganza discreta li ha da subito contraddistinti. Fianco a fianco e da sempre molto complici, vengono solitamente fotografati insieme nel paddock in occasione dei vari Gran Premi di Formula 1. Poche invece le uscite mondane, per galà e sui red carpet. Tra cui l'ultima a Cannes, che li ha definitivamente consacrati come la coppia d'oro del nuovo jet set.
Nel giro di appena tre anni sono diventati il simbolo del quiet luxury in versione monegasca: un'eleganza sofisticata e discreta, mai eccessiva, né pienamente esibita. A catalizzare ultimamente l'attenzione generale sui Leclerc è stata una risposta postata da Alexandra al commento di un hater. A chi ha scritto sotto una sua foto "non sei niente senza tuo marito", ha replicato con classe e una spiazzante semplicità, ribaltando i toni: "Senza mio marito sono una ragazza normale, con hobby normali, passioni normali e che cerca di essere il più gentile possibile".
© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia
© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia
Come per la fidanzata di Jannik Sinner Laila Hasanovic, anche i look indossati da Alexandra Leclerc hanno attirato l'attenzione dei fashion addicted. Presenza familiare nei paddock, insieme all'inseparabile bassotto Leo, i suoi outfit sono curati e attenti alle tendenze del momento: dai trench ai pantaloni in pelle, dagli abiti alle gonne midi, dalle décolleté a punta con tacchi vertiginosi alle it bag, dal denim ai pois. Tutto è studiato ma l'idea nell'insieme è quella di una grande naturalezza. Come anche per il make up, sempre in tonalità nude e dal finish glowy e satinato.
© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux
© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux