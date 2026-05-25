Alexandra Leclerc, la First lady Ferrari è la nuova fashion icon

Altro che wag. Alessandra Leclerc è il vero asso nella manica del pilota monegasco della Formula 1, con cui forma la coppia più glamour del momento. Classe 2001, 25 anni il prossimo 9 giugno, è una storica dell'arte laureata all'École du Louvre. Ha alle spalle anche una carriera da modella e ha lavorato nelle case d'asta di Monte Carlo. Sposata con Charles Leclerc dallo scorso febbraio, con una cerimonia molto intima a Monaco, ha adottato pubblicamente da allora il cognome del marito al posto del suo da nubile, Saint Mleux. Solo su Instagram ha oltre 4 milioni e mezzo di follower. E con una sola risposta a un hater ha dato una lezione di garbo e misura.