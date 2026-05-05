1 di 8
© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux
© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux
© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux

© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux

© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux

STAR DEL PADDOCK

Leo, il bassotto di Charles Leclerc che fa innamorare tutti

Pioggia di like sui social e strage di cuori per il cagnolino color miele, nei box e tra le braccia della moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux

05 Mag 2026 - 22:22
8 foto

Piccolo e stiloso. Leo, il bassotto di Charles Leclerc è una vera star. Pioggia di like sui social e strage di cuori per il simpatico cagnolino color miele del pilota Ferrari, coccolato e tenuto al guinzaglio nel paddock durante le gare anche dalla moglie Alexandra Saint Mleux.

Leggi anche
I piloti della Ferrari: Charles Leclerc tra i tifosi a Milano, Lewis Hamilton nel paddok con il suo cane Roscoe

Formula 1 a Monza, divise e livrea: i piloti Ferrari omaggiano Lauda

Charles Leclerc, non solo Formula 1: perché piace tanto anche alla moda

charles leclerc
bassotto
leo

Sullo stesso tema