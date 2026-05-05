Leo, il bassotto di Charles Leclerc che fa innamorare tutti

© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux
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© IPA | Leo in auto con Charles Leclerc e tenuto in braccio dalla moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux
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Pioggia di like sui social e strage di cuori per il cagnolino color miele, nei box e tra le braccia della moglie del pilota Ferrari Alexandra Saint Mleux
Piccolo e stiloso. Leo, il bassotto di Charles Leclerc è una vera star. Pioggia di like sui social e strage di cuori per il simpatico cagnolino color miele del pilota Ferrari, coccolato e tenuto al guinzaglio nel paddock durante le gare anche dalla moglie Alexandra Saint Mleux.