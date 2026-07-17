Kim Kardashian icona globale di moda, beauty e social
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Kim Kardashian, morta la nonna MJ: il tributo social © Instagram
Lutto nella famiglia Kardashian-Jenner. È morta all'età di 91 anni Mary Jo "MJ" Shannon, madre di Kris Jenner (70 anni) e la nonna di Kim Kardashian (45), Kourtney Kardashian (47), Khloé Kardashian (42), Kendall Jenner (30) e Kylie Jenner (28) Figura molto amata dai fan del celebre reality di famiglia, MJ è apparsa nel corso degli anni in numerose puntate di Keeping Up with the Kardashians e successivamente di The Kardashians.
Ad annunciare la scomparsa è stata Kris Jenner. Poco dopo è arrivato anche il toccante messaggio di Kim Kardashian, che ha scelto di ricordare la nonna con un lungo post pubblicato su Instagram accompagnato da un carosello di fotografie che raccontano il loro rapporto dagli anni dell'infanzia fino ai momenti più recenti trascorsi insieme alla famiglia.
Nel tributo social, Kim ha definito MJ una delle persone più importanti della sua vita.
"La mia dolce nonna MJ, la mia migliore amica, la mia compagna di gossip, la mia gemella per sempre", ha scritto la fondatrice di SKIMS.
La star ha ricordato come sia stata proprio la nonna a trasmetterle alcuni dei valori che ancora oggi considera fondamentali. In particolare, Kim ha raccontato che il suo primo lavoro arrivò proprio grazie a MJ, nel negozio di famiglia a San Diego.
"Mi hai insegnato l'importanza della famiglia. Mi hai mostrato cosa significa essere una donna d'affari laboriosa", ha scritto, sottolineando come quelle lezioni abbiano contribuito a formare la sua etica professionale.
Nel messaggio non manca un pensiero per il ruolo che MJ ha avuto all'interno del clan Kardashian-Jenner.
"Sei stata la matriarca della nostra famiglia e il tuo amore vive dentro tutti noi", ha scritto Kim, che ha poi rivolto un pensiero anche ai familiari scomparsi negli ultimi anni.
"So che ora sei in pace. Abbraccia Papa Harry, zia Karen e mio padre da parte mia", ha aggiunto riferendosi al padre Robert Kardashian, morto nel 2003, a Harry Shannon e a Karen Houghton, sorella di Kris Jenner scomparsa nel 2024.
Poche ore prima del tributo dedicato alla nonna, sul profilo Instagram di Kim Kardashian era apparso un post con alcune immagini di una vacanza sul lago insieme alla sorella Khloé. La coincidenza con l'annuncio della scomparsa di MJ ha spinto alcuni utenti a criticare la tempistica della pubblicazione, giudicandola poco appropriata per un momento di lutto.
La stessa Kim è però intervenuta per chiarire che il contenuto era stato programmato diversi giorni prima e che la sovrapposizione con la notizia della morte della nonna è stata del tutto involontaria. La star ha inoltre spiegato di aver trascorso gli ultimi giorni accanto a MJ e a sua madre Kris Jenner.
Il post è accompagnato da numerose immagini private che mostrano MJ accanto alla famiglia in diversi momenti della sua vita. Nel carosello compaiono fotografie di Kim da bambina, scatti con le sorelle, immagini di famiglia e momenti più recenti insieme ai pronipoti.
A chiudere il messaggio, anche una nota ironica che ha strappato un sorriso ai fan: "So che sei in paradiso e stai guardando tutti i nostri post su Instagram dal tuo profilo segreto che usavi sempre".
In poche ore il tributo ha raccolto milioni di interazioni e migliaia di messaggi di affetto da parte dei follower, trasformandosi in un grande omaggio collettivo a una figura che, pur rimanendo spesso lontana dai riflettori, è stata una presenza costante nella storia della famiglia Kardashian.
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