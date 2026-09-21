Lewis Hamilton e Kim Kardashian si sono concessi una serata stellare sabato 19 settembre, all'inaugurazione del nuovo museo curato dal regista e produttore George Lucas e dalla moglie Mellody Hobson, il Lucas Museum of Narrative Art. La struttura aprirà i battenti al pubblico martedì 22 settembre. Con il supporto dei co-presidenti dell'evento Julie Bell, Tom Cruise, Guillermo del Toro, Greta Gerwig, Lewis Hamilton, Jensen Huang, JR, Steven Spielberg e Pharrell Williams, la coppia ha mostrato alle celebrità gli oltre 930 metri quadrati di spazio espositivo allestito. Una serata che si è fatta attendere per 17 anni, durante i quali Lucas e Hobson hanno investito un miliardo di dollari nel museo, che ospita di tutto: dagli oggetti di scena di Star Wars e le illustrazioni dei fumetti, alle opere di Norman Rockwell e Frida Kahlo.
L'esperienza condivisa sui social
Hamilton e Kim Kardashian hanno condiviso con i propri follower su Instagram alcuni momenti della serata: dallo spettacolo con i droni che ritrae il robot BB-8 alle foto con alcune installazioni del museo. "Vorrei prendermi un attimo per fare i complimenti ai miei cari amici Mellody Hobson e George Lucas per l'incredibile lavoro che stanno portando avanti. Negli ultimi otto anni, ho avuto il piacere di assistere di persona al duro lavoro che hanno svolto al Lucas Museum", ha scritto Hamilton nella didascalia del suo post. "Hanno creato uno spazio che invita le persone a essere curiose, a sognare in grande e a vedere quanto le loro stesse storie siano preziose. Ambizione, intelligenza e intenzione si accompagnano a un'eredità creativa senza pari. La loro generosità non conosce limiti, e sono davvero onorato di aver partecipato all'inaugurazione del museo. Grazie per questa serata incredibile, complimenti".
Le parole di Lucas e Hobson
Prima che gli ospiti fossero liberi di visitare le gallerie, Lucas ha dichiarato: "Non si può dire che questa sia arte e questa no. L'arte è negli occhi di chi guarda. Ti emoziona? Allora è arte. E naturalmente sono stato criticato in tutti i modi per questo, ma ci credo con tutto il cuore. Siete voi a decidere che cosa sia l'arte". La Hobson ha sottolineato che il marito "voleva creare uno spazio che mettesse in mostra il brillante lavoro degli illustratori che, a suo parere, venivano troppo spesso trascurati e ignorati", e ha aggiunto, "se i critici dicono che un museo sull'arte narrativa assomiglia troppo a un film di intrattenimento e non abbastanza a un film d'autore, beh, a noi in famiglia piacciono i film di intrattenimento", definendo il museo "una versione del regista".
Le star presenti
Una grande parata di VIP ha partecipato alla serata: da Vin Diesel, Christopher Nolan, Katy Perry e Justin Trudeau fino a Doja Cat, Jack Black, Owen Wilson, Michael B. Jordan e Ludwig Göransson. Completano la lista degli invitati, Robert De Niro, Francis Ford Coppola, Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Jerry Bruckheimer, Nicolas Cage, Denis Villeneuve, Laura Dern, Meg Ryan, Jack Quaid, Alicia Keys, Sofía Vergara, SZA, Camila Cabello, Magic Johnson, Ted Sarandos, Jon Favreau, George RR Martin e Jon M. Chu.