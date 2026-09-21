Hamilton e Kim Kardashian hanno condiviso con i propri follower su Instagram alcuni momenti della serata: dallo spettacolo con i droni che ritrae il robot BB-8 alle foto con alcune installazioni del museo. "Vorrei prendermi un attimo per fare i complimenti ai miei cari amici Mellody Hobson e George Lucas per l'incredibile lavoro che stanno portando avanti. Negli ultimi otto anni, ho avuto il piacere di assistere di persona al duro lavoro che hanno svolto al Lucas Museum", ha scritto Hamilton nella didascalia del suo post. "Hanno creato uno spazio che invita le persone a essere curiose, a sognare in grande e a vedere quanto le loro stesse storie siano preziose. Ambizione, intelligenza e intenzione si accompagnano a un'eredità creativa senza pari. La loro generosità non conosce limiti, e sono davvero onorato di aver partecipato all'inaugurazione del museo. Grazie per questa serata incredibile, complimenti".