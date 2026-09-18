A gennaio sono partiti insieme per il Messico, condividendo fotografie dagli stessi luoghi ma senza ancora concedersi una vera foto di coppia. Il primo scatto insieme è arrivato in primavera, durante un viaggio in Spagna. La conferma più esplicita è arrivata a giugno, in occasione del 36esimo compleanno di Camihawke: in una storia Instagram Tananai si è avvicinato alla compagna dopo che lei aveva spento una candelina e l'ha baciata davanti alla telecamera.