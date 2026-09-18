© Instagram @camihawke
Camilla Boniardi, conosciuta sui social come Camihawke, ha scelto ancora una volta le parole di una poesia per raccontare quello che prova. Nel nuovo carosello pubblicato su Instagram, la content creator ha raccolto una serie di fotografie delle ultime settimane, tra selfie, amici, viaggi e momenti di vita quotidiana.
La poesia dedicata a Tananai
In mezzo agli scatti compare però una frase che ha attirato subito l’attenzione dei follower e che sembra essere rivolta al compagno Tananai: "Tu. Tu sei del mondo la più cara forma, figura, tu sei il mio essere a casa, sei casa, letto dove questo mio corpo inquieto riposa". Non è una frase scritta dalla creator, ma un passaggio di "Alcesti" di Mariangela Gualtieri, poesia contenuta nella raccolta "Bestia di gioia", pubblicata nel 2010.
Un testo d'amore che racconta l'altra persona come un luogo in cui riconoscersi e trovare serenità. La poesia appare in sovrimpressione a una foto in cui Camihawke si stringe a Tananai in uno degli scatti più teneri del carosello. La creator tiene il viso appoggiato sulla sua spalla e lo abbraccia mentre lui, ripreso di spalle, guarda verso il mare.
Nella didascalia, con la solita ironia, Camihawke ha anche decretato settembre come il suo personale Capodanno: "Settembre è l’inizio dell’anno, a gennaio si fa un bilancio di come sta andando e a luglio tutto finito", liquidando poi scherzosamente qualsiasi obiezione astronomica o storica.
Camihawke e Tananai, dagli indizi al primo bacio social
Per Camihawke e Tananai, all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, quello appena trascorso è stato anche il primo anno insieme. Le indiscrezioni sulla loro frequentazione erano iniziate nel settembre 2025, dopo alcuni avvistamenti e la presenza della creator al concerto del cantante all'Ippodromo di Milano. All'epoca Boniardi aveva scelto di non entrare nei dettagli, limitandosi a raccontare di essere "molto felice". Con il passare dei mesi, però, i due hanno cominciato a mostrarsi sempre di più.
La rivelazione sui social
A gennaio sono partiti insieme per il Messico, condividendo fotografie dagli stessi luoghi ma senza ancora concedersi una vera foto di coppia. Il primo scatto insieme è arrivato in primavera, durante un viaggio in Spagna. La conferma più esplicita è arrivata a giugno, in occasione del 36esimo compleanno di Camihawke: in una storia Instagram Tananai si è avvicinato alla compagna dopo che lei aveva spento una candelina e l'ha baciata davanti alla telecamera.
Un momento che ha trasformato mesi di indiscrezioni in una relazione vissuta ormai anche alla luce del sole. Ad agosto sono tornati invece tra le montagne, dove avevano lasciato i primi indizi della loro storia un anno prima. Ora Camihawke sembra aver fatto un passo ulteriore.