L'occasione scelta per condividere pubblicamente la loro felicità è stata il compleanno di Camilla Boniardi, conosciuta dal grande pubblico come Camihawke. Nelle sue storie Instagram, l'influencer e autrice ha pubblicato un breve filmato dal tono leggero e divertente.

Nel video, Camilla si prepara a spegnere una candelina improvvisata, accompagnando la scena con una frase che racconta molto della complicità costruita con il cantante: "Trovare qualcuno che se non ha una candelina se ne inventa una". Pochi secondi dopo arriva il gesto che ha attirato tutta l'attenzione dei follower: Tananai si avvicina e la bacia, confermando di fatto una relazione che da tempo era al centro del gossip.