Camihawke e Tananai © Instagram
Dopo mesi di voci, avvistamenti e indiscrezioni mai confermate, Camihawke e Tananai hanno deciso di mostrarsi insieme per la prima volta sui social. Nessun comunicato ufficiale o dichiarazione studiata a tavolino: a raccontare la loro relazione è stato un semplice video pubblicato su Instagram, un momento spontaneo che ha conquistato fan e follower e che sembra mettere definitivamente fine ai dubbi sulla natura del loro legame.
Il video del compleanno che ha conquistato i fan
L'occasione scelta per condividere pubblicamente la loro felicità è stata il compleanno di Camilla Boniardi, conosciuta dal grande pubblico come Camihawke. Nelle sue storie Instagram, l'influencer e autrice ha pubblicato un breve filmato dal tono leggero e divertente.
Nel video, Camilla si prepara a spegnere una candelina improvvisata, accompagnando la scena con una frase che racconta molto della complicità costruita con il cantante: "Trovare qualcuno che se non ha una candelina se ne inventa una". Pochi secondi dopo arriva il gesto che ha attirato tutta l'attenzione dei follower: Tananai si avvicina e la bacia, confermando di fatto una relazione che da tempo era al centro del gossip.
Una storia nata lontano dai riflettori
La coppia ha sempre scelto la massima discrezione. I primi rumors risalgono allo scorso settembre, quando alcuni fan avevano notato la presenza contemporanea di Camihawke e Tananai in un rifugio di montagna. Pur condividendo gli stessi luoghi, i due avevano evitato accuratamente di apparire insieme nelle fotografie pubblicate sui social.
Nei mesi successivi sono arrivati altri indizi. Tra questi, la presenza della content creator tra il pubblico del grande concerto del cantautore all'Ippodromo di Milano, un dettaglio che aveva ulteriormente alimentato le ipotesi su una frequentazione ormai consolidata. Nonostante ciò, entrambi hanno continuato a vivere il rapporto lontano dall'esposizione mediatica, preferendo proteggere la propria sfera privata.
Le parole di Camihawke sulla vita sentimentale
Già nei mesi scorsi Camilla aveva lasciato intendere quanto fosse importante per lei mantenere una certa riservatezza quando si parla di sentimenti. A febbraio, senza fare riferimenti espliciti alla sua nuova relazione, aveva spiegato di credere che alcune dinamiche affettive dovessero restare lontane dall'attenzione pubblica.
Le sue riflessioni arrivavano dopo la fine della lunga storia d'amore con Aimone Romizi, durata circa nove anni. In quell'occasione aveva sottolineato l'importanza di custodire l'intimità di una coppia e di preservare nel tempo l'attrazione reciproca, concetti che oggi sembrano descrivere perfettamente il modo in cui lei e Tananai hanno scelto di vivere il loro rapporto.