Il nuovo tour parte da Ascoli Piceno mercoledì 1 ottobre
© Ufficio stampa
Dopo il successo delle date invernali, Guglielmo Scilla e Camihawke tornano con "Avanguardia pura", lo spettacolo che ha conquistato il pubblico con sold out in tutta Italia. La coppia è pronta a calcare i palchi con nuovi appuntamenti, a partire da ottobre.
Con "Avanguardia pura" Camihawke e Guglielmo Scilla stravolgono gli schemi e reinventano il modo di far ridere, sorprendendo e superando i propri limiti. Sul palco sperimentano, giocano con le aspettative e dimostrano che il cambiamento può essere la chiave dell’ironia.
Lo spettacolo ha registrato vendite da record, con oltre 15 mila biglietti venduti nelle prime 24 ore e numerose date sold out, tra cui quelle di Torino, Roma, Milano e Bologna. Camihawke e Guglielmo Scilla sono pronti per tornare sul palco con nuovi appuntamenti, continuando a divertire il pubblico con la loro comicità imprevedibile.
Il tour partirà da Ascoli Piceno mercoledì 1 ottobre, per proseguire a Pesaro (giovedì 2 ottobre al Teatro Rossini), Torino (sabato 4 ottobre al Teatro Colosseo), Brescia (mercoledì 8 ottobre 2025 al Teatro Clerici), Padova (giovedì 9 ottobre al Gran Teatro Geox), Assisi (sabato 11 ottobre al Teatro Lyrick), Firenze (domenica 12 ottobre 2025 @ Teatro Verdi), Roma (venerdì 17 ottobre al Teatro Brancaccio), Bologna (domenica 19 ottobre al Teatro EuropAuditorium) e si concluderà a Genova (giovedì 30 ottobre al Teatro Ivo Chiesa).
