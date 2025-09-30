Guglielmo Scilla e Camihawke tornano con "Avanguardia pura"

Lo spettacolo ha registrato vendite da record, con oltre 15 mila biglietti venduti nelle prime 24 ore e numerose date sold out, tra cui quelle di Torino, Roma, Milano e Bologna. Camihawke e Guglielmo Scilla sono pronti per tornare sul palco con nuovi appuntamenti, continuando a divertire il pubblico con la loro comicità imprevedibile.