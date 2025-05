Tananai si prepara ai festival estivi e annuncia una sorpresa: "Ci sarà una canzone nuova da imparare"

La sua vita è cambiata radicalmente grazie a Sanremo, un ultimo posto nel 2022 "che è stato bello tosto da accettare", che però lo ha lanciato tra i grandi e l'anno dopo l'ha premiato con un'inattesa - almeno alla vigilia - quinta posizione per il brano Tango. "Sono arrivato al successo già da relativamente grande. Questo mi ha permesso di vivere le pressioni con una consapevolezza più completa rispetto a un ragazzo che si affaccia al mondo della musica a 18 anni. Il fatto di produrre da solo la mia musica mi ha aiutato molto, ti alleggerisce.

Certo, i cedimenti li ha chiunque, i pensieri arrivano quando sei da solo la sera nel tuo lettino: solo uno stupido non

vacilla, siamo fatti di carne, di pensieri e di idee che possono cambiare. Adesso come a 60 anni: è una condizione per sempre". Al festival, per altro, non esclude prima o poi di riaffacciarsi. "È banale dire che serve il pezzo giusto? Ma no, non dico che una canzone va costruita a tavolino, ma un brano come Alibi (pubblicato a marzo, ndr) o questo che sta per uscire non li sento adatti a un palco come l'Ariston. Comunque dato che l'anno scorso ero dato tra i co-conduttori, la prossima volta potrei fare il direttore artistico, il conduttore, il cantante in gara".