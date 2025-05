Blanco si riprende la scena con "Piangere a 90"

Classe 2003, Riccardo Fabbriconi (in arte Blanco) durante l'adolescenza si avvicina all'hip hop e nel 2020 pubblica su i suoi primi brani autoprodotti, insieme all'EP "Quarantine Paranoid" che attira l'attenzione di Universal Music. Nel 2021 "Notti in bianco" conquista le classifiche italiane e il suo successo esplode definitivamente con il singolo "La canzone nostra", in collaborazione con Mace e Salmo. A settembre 2021 pubblica l'album "Blu celeste" e nel 2022 trionfa al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, interpretando "Brividi". L'anno successivo esce il suo secondo disco "Innamorato", con i singoli "Un briciolo di allegria" (in collaborazione con Mina) e "Bon ton", che lo riportano in cima alle classifiche. Nel 2024, Blanco continua la sua ascesa internazionale con il singolo in spagnolo "Desnuda" e "Ancora, ancora, ancora".