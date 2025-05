Il disco è nato "spontaneamente", in un momento, come spiega il rapper, in cui c'erano molti altri progetti in pista, primo fra tutti la serie tv, "Blocco 181", da cui ha preso ispirazione: "Il concetto di ranch lo devo al personaggio, che interpreto nel film, Snake, perché lui fa questo: si va a rifugiare in un posto isolato per affrontare i suoi demoni. Per interpretarlo mi sono chiuso in un autoisolamento per un mese a Torino... Quando ho finito di girare sono tornato in Sardegna e l'isolamento è continuato nella mia casa in collina e lì abbiamo creato l'album. La maggior parte delle mie canzoni nasce in Sardegna e lì che trovo il calore del fuoco, ispirato da tutto quello che ho intorno, è un posto magico per la creatività".

Il risultato è un album, che è una dichiarazione d’indipendenza artistica: niente hit obbligate, solo ispirazione.

"Ranch" non è solo un disco, ma un territorio mentale, una zona franca. Qui non si parla di western, ma di verità: la necessità di rallentare, di rimettere a fuoco, di spogliarsi di ogni estetica imposta. Un album eterogeneo e viscerale, dove Salmo si racconta con lucidità, ironia e senza filtri, tra ricordi, bilanci, dichiarazioni d’intenti e qualche pugno ben assestato.