La censura del videoclip

Nel videoclip, diretto da Gabriele Savino e che dà forma al significato del testo, Salmo è legato in una stanza vuota, costretto a guardare una carrellata di immagini in loop di cruda e reale violenza. Un momento narrativo di Kubrickiana memoria che lascia spazio a una chiosa in puro stile Salmo.

"Questo video potrebbe essere inappropriato per alcuni utenti", ha voluto sottolineare la piattaforma YouTube e immediata è stata la risposta di Salmo sui social con una condanna alla manipolazione dei media: "Restrizione, censura, cancella. Restrizione, censura, cancella. YouTube ha limitato il mio video. Come posso spiegare ad un algoritmo che il contenuto “sensibile” ha un messaggio positivo? Non si può. Quindi l’arte è limitata da YouTube?! La musica è quasi totalmente gratis e devi farla secondo determinate regole. Non posso postare una mia canzone su Instagram perché il copyright non lo permette. Volgiamo fare qualcosa? o stiamo zitti solo perché l’anticipo garantito dalle etichette ci fa stare comodi? Buon capodanno m...e!".