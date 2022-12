Salmo incendia i Palasport e surfa sul pubblico: "Dobbiamo tornare alla vita reale"

Il suo " Flop Tour " nei Palasport procede infatti a colpi di sold out e la data milanese al Forum di Assago non ha fatto eccezione. Uno show completamente nuovo e pensato per l'occasione, tra successi del passato e altri più recenti, per una scaletta di oltre venti titoli, bis compresi, che mostra tutti i lati di Salmo: dal rock spinto confinante con il metal, al rap più canonico passando per un momento acustico a volumi soft e poi chiudere con uno scatenato dj set. Ospiti della serata Marracash e Noyz Narcos . E dal palco lui dice: "Tornare alla vita reale ragazzi e se vogliamo evadere dalla realtà è perché la realtà non ci piace".

Con Salmo ci sono in scena Le Carie al completo, ovvero la band composta da Daniele Mungai "Frenetik" alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello "Dade" al basso e da Riccardo Puddu "Verano". Il risultato non possono che essere oltre due ore tiratissime di rap, crossover e chitarre elettriche, basso e batteria a profusione, assoli compresi. Niente spazio agli orpelli, tutta musica suonata e sudore. Dopo lo spettacolo al San Siro dell'estate scorsa (le cui immagini aprono lo show), questo nuovo tour è costruito su una scenografia tanto importante quanto essenziale essendo costituita solo da un maxi schermo ad alta definizione. Su questo, posto alle spalle dei musicisti, scorrono le immagini 3D e l'avatar dell'artista (disegnato da Alessandro Fele e Andrea Olino, che si sono serviti anche dell'impiego di software di intelligenza artificiale) che contribuiscono a cambiare continuamente gli scenari che accompagnano le canzoni. L'ingresso ad effetto, con l'avatar di Salmo che entra appeso a testa in giù mentre il vero Salmo emerge dal fumo che avvolge il palco, è solo l'inizio di una serie di ambientazioni e scenari a tratti apocalittici e distopici, di città in fiamme o ambienti desertici. In quanto al rapper (ma è davvero riduttivo definirlo così) sullo schermo si trasforma in dio pagano, in motociclista, in cyborg, in una sorta di Pinhead di "Hellraiser".

C'è spazio anche per il surf, quello che Salmo fa stando in bilico su una sorta di materassino trasportato dalle braccia del pubblico, avanti e indietro dal palco. Non mancano nemmeno gli archi, quelli che introducono i bis, in occasione dei quali Salmo e la sua band salgono su un secondo palchetto nei pressi del mixer, per una parte finale di concerto in acustico atipico. "Benvenuti alla nostra festa in cantina" ha detto Salmo che ha rispolverato alcuni brani più antichi, dal primissimo album, ma tutti riletti a volume più basso mostrando la capacità di gestire mirabilmente le diverse dinamiche di un'esibizione live. E quando tutto sembrava finito... spazio a un lungo dj set.

Se nei prossimi giorni il tour farà tappa venerdì 16 dicembre al Brixia Forum di Brescia e domenica 18 dicembre al Pala Alpitour di Torino, nel 2023 il "Flop Tour" tornerà in scena per altre cinque date, tre nei palazzetti e due sul palco di festival. Se il 20 Marzo la musica di Salmo tornerà a suonare al Mediolanum Forum di Milano, il 23 marzo sarà alla Kioene Arena di Padova e il giorno successivo al Pala Alpitour di Torino. Per l'estate, sarà la volta del Rock in Roma il 13 luglio e di Villa Bellini a Catania il 29 dello stesso mese.