Fedez e Salmo, un nuovo singolo per una coppia inedita: arriva "Viola"

Una coppia inedita per un brano dal ritmo travolgente su una base pop punk e un ritornello tutto da cantare, in grado di insinuarsi nella mente dei fan fin dal primo ascolto. Tra gli autori oltre a Fedez stesso e Salmo, un team affiatato: Dargen D'Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione musicale.

Con un giro di chitarra pieno di energia e un beat incalzante e frenetico il brano si candida a vera e propria hit da live.Con "Viola", che esce a 4 mesi dal suo 'ultimo singolo "La dolce vita", in collaborazione con Tananai e Mara Sattei , Fedez cambia nuovamente genere e vira sulle sue sonorità più familiari. Il rapper non smette di stupire il suo pubblico mostrando per l`ennesima volta una nuova sfaccettatura della sua arte mentre Salmo, uno dei volti iconici della scena rap italiana, riabbraccia le sue origini punk.

Nella breve clip condivisa sui social, ad anticipare l'uscita del brano pochi giorni, Salmo e Fedez suonano chitarra e basso con Jacopo Volpe alla batteria.

L’artwork della copertina è stata realizzata dall’artista Fr3nk Zappa e vede due scheletri sdraiati sul prato che si tengono per mano, con al centro un cuore di ferro (ad evocare le torture medievali) e una mazzetta di euro dal colore viola.



Dopo J-Ax e Fabio Rovazzi Fedez ha fatto quindi pace anche con Salmo. La faida tra i due rapper era scoppiata dopo il live abusivo di Salmo tenutosi il 13 agosto 2021, nel porto di Olbia, per protestare contro le regole anti Covid per i concerti, e durante il quale migliaia di persone si erano ritrovate senza mascherine né distanziamento.

Fedez aveva criticato aspramente l'operato di Salmo accusandolo di "sfruttare la condizione di privilegio per soddisfare capricci personali".

I due si sono riappacificati poi lo scorso 6 luglio quando Fedez è apparso a sorpresa sul palco di San Siro al concerto del rapper sardo con una bottiglia in mano e urlando: "Un brindisi alla felicità", per poi spaccarla in testa al collega crollato a terra, naturalmente per finta.

Da allora i due si sono rimasti sempre in contatto.



Fedez sembra quindi ufficialmente tornato alla sua vita nomale a oltre sei mesi dalla diagnosi di tumore al pancreas e dall'intervento.

Sui social il rapper ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower raccontando la malattia, il suo decorso, la convalescenza e confessando tutte le sue paure legate al tumore. Ma anche condiviso i suoi momenti più felici, dall'operazione in poi, quelli con la sua famiglia, con Chiara Ferragni che gli è sempre stata accanto, quelli che hanno segnato il suo ritorno sulla scena, dal concerto a Milano, al singolo con Tananai e Mara Sattei e quelli che lo hanno visto sempre più impegnato in cause benefiche.