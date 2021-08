Annullato festival a Olbia, Fedez attacca Salmo: "Per colpa tua pagano gli altri"

Fedez non molla e torna all'attacco sui social contro Salmo, dopo il concerto "scandalo" di venerdì scorso. Lo fa su un doppio fronte. Da una parte commenta l'annullamento "per motivi tecnici e organizzativi, derivanti dalla delicata situazione sanitaria nella città di Olbia", della settima edizione di Mirtò, il Festival internazionale del Mirto 2021 e nelle sue storie Instagram scrive polemicamente: "Il concerto protesta di Olbia inizia ad avere conseguenze, ed è giusto che a pagare siano altri...". Dall'altra lancia frecciatine al vetriolo al rapper sardo, dopo che il sito Olbia.it ha pubblicato lo scatto di un assessore nel backstage del concerto "improvvisato"...

A poche ore dall'inizio di Mirtò quindi, con un programma ricco di appuntamenti per promuovere le eccellenze del territorio, gli organizzatori ne comunicano l'annullamento, facendo sapere che "non si svolgeranno tutti gli spettacoli precedentemente comunicati e inseriti in cartellone". L'apparato comunicativo di Mirtó non fa alcun collegamento tra l'annullamento dell'evento e le polemiche seguite al concerto di Salmo.

Ma allora ci pensa Fedez. che polemicamente interviene nuovamente su Istagram contro il collega sardo: "Davanti alla voglia di un artista benestante di cantare fortissimo, piccoli commercianti e artigiani di Olbia oggi si sono visti annullare la sagra del mirto. Si tratta di persone meno agiate dell'artista, che avevano necessità di lavorare per portare il cibo a casa", denuncia il rapper milanese e continua ironizzando: "Ma quando si protesta non si guarda in faccia nessuno".

Riferendosi ad altri artisti che hanno detto di stare con Salmo, Fedez consiglia di "replicare le gesta del vostro beniamino, chiamate un vostro amico assessore di Forza Italia e fatevi fotografare con l'hastag Forza Italia e elezioni 2021. Così avrete il vostro protesta starter pack pronto per voi. Mi raccomando ragazzi, la rivoluzione comincia da oggi".