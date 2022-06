Fedez presenta la sua "La Dolce Vita": "Registrato a 3 giorni dall'intervento al pancreas... prima che la mia vita cambiasse"

"Nel testo dico

“la vita senza amore non mi farà mai bene”

lo stesso giorno sono tornato in studio con Leo.

e mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra. Appena dimesso,Ho condiviso con lui tutto il processo di arrangiamento e chiusura del brano proprio perché “la vita senza amore dimmi tu che vita è”, continua Fedez e conclude: "Avere lui al mio fianco riusciva a farmi dimenticare dei lancinanti dolori post operatori.La nascita di questa canzone mi ha fatto capire quanto sia importante la musica nella mia vita, di quanto sia quasi un bisogno vitale, la parte più profonda di me e voglio dedicarla a mia moglie, ai miei splendidi figli e a tutte le persone che ci hanno lavorato.Perché senza di loro non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono.Perché anche se sono solo canzoni, le storie che ci sono dentro sono profonde come le cicatrici della vita.Grazie".



“La dolce vita", il nuovo singolo di Fedez con Tanani e Mara Sattei conferma la cifra artistica dell’estate firmata Fedez. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca. Le voci di TANANAI e Mara Sattei vengono sapientemente miscelate a completamento di questo pezzo, dove la contemporaneità incontra le suggestioni vintage. Il risultato è ovviamente una canzone che non solo sa di mare e di sole, ma è una vera e propria cartolina dell’estate italiana.

Fedez dichiara “Sono felice di questa splendida collaborazione, ci siamo divertiti a scriverla, cantarla e interpretarla. Si percepisce nell’aria che c’è il desiderio di tornare a scatenarsi, per cui spero che questo pezzo faccia ballare tutti, tutta l’estate”

Tananai afferma “Volevamo una canzone che potesse unire in modo fluido il mio stile, quello di Fedez e di Mara, così che chiunque l’ascolti possa trovare in essa la propria dimensione. È un invito a vivere con leggerezza, con un pizzico di sana incoscienza, ricordandoci sempre di apprezzare chi ci sta accanto”.

Mara Sattei commenta “La dolce vita è un brano che ha la capacità di portarti altrove, uno spiraglio su un’epoca che tanto ci affascina. Racconta dell’amore e di quello che la sua attesa può farci provare e di un’estate che non vuoi dimenticare”.