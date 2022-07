Fedez torna in ospedale: "Visita di controllo prima delle vacanze… andata”

Fedez è tornato in ospedale, nello stesso in cui è stato operato 4 mesi fa.

"Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto "pancreas" del professor Falconi", scrive il rapper in una storia su Instagram postando uno scatto abbracciato al suo medico. Prima di partire con la famiglia per le ferie estive, il cantante si è sottoposto ad un check up post intervento per confermare le sue buone condizioni di salute. E la visita è andata bene.