Fedez dimesso dall'ospedale: "Sto bene"

"Per me sarà tornare a vivere", aveva detto ieri il cantante in una storia su Instagram.

Chiara Ferragni

è sempre stata al suo fianco e i due si sono fatti dolci dediche sui social. "Per sempre sarà infinito", ha scritto l'influencer. "Grazie per essere sempre la mia roccia ", ha replicato lui. In questi giorni di degenza la moglie ha trascorso molte notti in ospedale con lui e ha pubblicato foto che li ritraggono insieme, sul letto dell'ospedale.

Grande sostegno ai Ferragnez è arrivato proprio attraverso i social, con migliaia di messaggi di incoraggiamento. Tanto che l'imprenditrice digitale ha voluto ringraziare i follower: "Vi ringrazio perché mi tenete sempre compagnia e mi fate sentire amata".

