Chiara Ferragni pensa alla serenità dei figli, giornata al parco con Leone e Vittoria

Non è un momento facile per la famiglia Ferragnez.

Fedez è in ospedale, reduce da un delicato intervento per la rimozione di un tumore al pancreas, e Chiara Ferragni ce la mette tutta per non fargli mancare amore, supporto e vicinanza. Appena può lo raggiunge al San Raffaele e, allo stesso tempo, si impegna al massimo per far respirare ai piccoli Leone e Vittoria i momenti di spensieratezza di cui hanno bisogno due bimbi così piccoli. E così, con la complicità della sorella Francesca e di sua madre Marina Di Guard o, trascorre con loro un pomeriggio al parco Sempione, dove coccole, gelati e giri sulle giostre finiscono nell'obiettivo dei paparazzi.