I Ferragnez tornano a sorridere, è il compleanno di Leone

Fedez ha annunciato sui social di avere una grave malattia che lo porterà a un lungo percorso di cure e, dopo aver dato la comunicazione, lui e Chiara Ferragni si sono presi un giorno di pausa dai social. Ma non rinunciano a celebrare i 4 anni di Leone , il loro primogenito, e tornano su Instagram con un post di auguri per il piccolo.

Fedez lo ha sempre detto, i suoi figli sono la sua forza e ora più che mai. Sta attraversando un momento difficile, ma il compleanno di Leone è pur sempre un momento di gioia. Sui social pubblica le foto più belle con il suo cucciolo o scrive: "Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino".

Chiara è sulla stessa lunghezza d'onda, e per suo figlio spende parole commoventi e ne approfitta per celebrare suo marito nel giorno della festa del papà: "Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni. Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu.Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori, e un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli".

