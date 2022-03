Fedez malato, la famiglia Ferragnez: “Siamo tutti con te”

Cristina Chiabotto in festa, guarda che party per il compleanno del marito Marco Roscio

Dopo l’annuncio di Fedez, Chiara ha postato una foto con marito e figlio con la didascalia: “L'amore della mia vita Fedez ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall'amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto”.

Valentina e Francesca Ferragni hanno subito risposto con una foto di Fedez con le dita incrociate e la scritta: “Siamo con te” accompagnata da un cuore e dall’emoticon della forza. Stesso messaggio rilanciato dalla suocera Marina Di Guardo e dal cognato Luca Vezil. Ovviamente è partito il tam tam dei follower: dai vip che hanno voluto far sapere al rapper di essergli vicini e di volerlo più in forma che mai prestissimo alla gente comune. Da chi lo ha sempre apprezzato a chi con lui non è mai stato d’accordo, tutti uniti nel dare forza e coraggio a Fedez in questo periodo da superare.

Si sono fatte ipotesi anche sulla malattia e sui dettagli, ma come ha rivelato lui stesso: “E’ troppo presto per parlarne” ma il rapper ha promesso che aggiornerà i suoi fan. Troverà la forza per raccontarsi a cuore aperto come ha sempre fatto con la schiettezza che lo contraddistingue.

