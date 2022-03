17 marzo 2022 21:45

"Forza Fedez", tutti si stringono al suo dolore...da Emma al "nemico" Salvini

Dopo l'annuncio della sua malattia, un'ondata d'affetto stra travolgendo Fedez. Centinaia i messaggi di solidarietà e incoraggiamento sui social. Su Twitter il nome del cantante e il tag "ferragnez" è entrato in trend topic nel giro di pochissimo tempo. Antonella Clerici, Emma Marrone, Barbara d'Urso, Levante, X Factor, per citarne alcuni. Ma non solo artisti, anche il "nemico" Matteo Salvini ha voluto esprimere la sua vicinanza: "Possiamo anche aver discusso in passato - scrive il leader della Lega - ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!". E ancora giornalisti, fan, persone comuni: tutti a dirgli che non è solo in questa battaglia.